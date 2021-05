TP.HCM: Thở phào với kết quả cán bộ Công an Q.6 âm tính Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 22 giờ 40 phút ngày 20.5, lãnh đạo UBND Q.6 (TP.HCM) cho biết toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND Q.6 và cán bộ, chiến sĩ trong trụ sở Công an Q.6 đã “thở phào” nhẹ nhõm sau khi nhận tin kết quả xét nghiệm của một cán bộ công tác tại Công an Q.6 âm tính với Covid-19.

Từ chiều cùng ngày (20.5), sau khi tiếp nhận thông tin cán bộ này từng đến quán ăn trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 (nơi có 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ), Q.6 đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở và “nán lại” chờ kết quả xét nghiệm. Hiện cán bộ công an đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của Q.6 trên đường Bãi Sậy.

Lúc gần 22 giờ 30 phút, lãnh đạo Q.6 nhận thông tin kết quả xét nghiệm của cán bộ công an âm tính với Covid-19 nên quyết định mọi người được về nhà nghỉ ngơi lấy sức cho công việc những ngày tới chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Về lý do mọi người phải “nán lại” trụ sở, lãnh đạo UBND Q.6 cho biết mấy ngày qua, cán bộ này tiếp xúc với nhiều người trong Công an Q.6, rồi cán bộ công an tiếp xúc với cán bộ, lãnh đạo bên UBND Q.6 để chuẩn bị công tác bầu cử. “Khi nhận thông tin, quận quyết liệt triển khai lấy mẫu luôn chứ không chủ quan”, vị này cho hay.

Vào sáng cùng ngày, Q.3 ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 là Đ.T.T. (58 tuổi, bán quán ăn và cho thuê trọ trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu). Đến chiều 20.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết có thêm 2 ca mắc Covid-19 là 2 người con sinh sống cùng nhà với nữ bệnh nhân. Tối nay, TP.HCM có thêm một ca nghi nhiễm ở Q.Gò Vấp

Sau 20 ngày không phát sinh ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngày 18.5, TP.HCM ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (ngụ ở TP.Thủ Đức và Q.7). Hai ca này là đồng nghiệp, làm việc tại một công ty ở Q.3.