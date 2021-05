TP.HCM: Cán bộ UBND và Công an Q.6 đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên tối 20.5, một lãnh đạo UBND Q.6, TP.HCM cho biết toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND Q.6 và cán bộ, chiến sĩ trong trụ sở Công an Q.6 đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19

Nguyên nhân do có một cán bộ công an làm việc trong trụ sở Công an Q.6 đến quán ăn ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu , Q.3 cách đây ít ngày. Hiện cán bộ này đã cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của quận trên đường Bãi Sậy.