Ông Dương Trung Quốc: ‘Chuyện cụ Kình Đồng Tâm, đủ sức trả lời sao im lặng?'

Trong phiên thảo luận chủ đề này năm ngoái, sau câu hỏi của đại biểu Quốc, đại biểu Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ việc Đồng Tâm, "để trao đổi lại với đại biểu Dương Trung Quốc".

Khi đó, ông Hải nói: Ngay sau khi xảy ra vụ án thì Bộ Công an đã rất nghiêm túc, đã thành lập đoàn thanh tra do thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Quá trình thanh tra đã kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác, việc chấp hành pháp luật, việc thực thi pháp luật của lực lượng Công an thành phố Hà Nội.