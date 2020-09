Ông Lê Hoàng Quân tiếp tục bị kiến nghị xử lý

Vụ thứ nhất, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm, liên quan đến sai phạm giao nhà đất sở hữu nhà nước số 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) cho Công ty của Vũ “nhôm”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân khi nhận được văn bản, quyết định do bị can Tín ký về việc chỉ định giao cho công ty của Vũ "nhôm" thuê nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định pháp luật nhưng không có ý kiến, trong đó có ông Lê Hoàng Quân.