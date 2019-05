Ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật ‘hạ bậc lương’

Theo báo cáo, tổng cộng có 18 cá nhân có liên quan các thiếu sót, sai phạm tại SAGRI tham gia kiểm điểm với 23 nội dung thiếu sót, sai phạm liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều thời kỳ.

Chỉ 3 cá nhân còn thời hiệu xử lý kỷ luật

Tuy nhiên trong số 18 cá nhân thì chỉ có 3 cá nhân còn thời hiệu xử lý kỷ luật gồm: ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên (tháng 8.2015 đến nay), ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 5.2014 đến 8.2015) và bà Nguyễn Thị Thanh An, kiểm soát viên chuyên trách (từ tháng 6.2016 đến nay).

Với vai trò là Chủ tịch hội đồng thành viên, người đứng đầu Hội đồng thành viên, ông Vân Trọng Dũng có những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hội đồng thành viên cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty theo nội dung kiểm điểm… Do đó hình thức kỷ luật tổng hợp là “hạ bậc lương”.

Với vai trò, trách nhiệm là thành viên của Hội đồng thành viên trong việc xem xét các chủ trương về đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và vai trò của Tổng giám đốc, người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của tổng công ty, ông Lê Tấn Hùng có sai sót trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn xây dưng kịp thời các quy chế nội bộ; thiếu sót, sai phạm trong đầu tư dự án, trong việc khai thác sử dụng đất và các mặt bằng nhà đất được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính và các khoản vay.

Đối chiếu quy định, ông Hùng có 10 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm, 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật ‘khiển trách” theo khoản 3, khoản 6 điều 53 “quyết định vượt thẩm quyền gây hậu quả làm thiệt hại cho nhà nước, tập đoàn, tổng công ty, công ty...”, và 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo” theo khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều 54 “có các quyết định chỉ đạo, điều hành để thất thoát vốn nhà nước hoặc vốn của tập đoàn, tổng công ty, công ty; quyết định dự án đầu tư không hiệu quả. Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của tập đoàn, tổng công ty, công ty từ 2 lần trở lên hoặc 1 lần nhưng sai lệch nghiệm trọng tình hình tài chính của doanh nghiệp…”. Do đó hình thức kỷ luật tổng hợp đối với ông Hùng là “hạ bậc lương”.

Với vai trò của kiểm soát viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, bà Nguyễn Thị Thanh An chưa phát hiện những thiếu soát, sai phạm trong quản lý điều hành của hội đồng thành viên, tổng giám đốc để báo cáo và kiến nghị cho các cơ quan quản lý theo quy định… Do đó hình thức kỷ luật áp dụng đối với bà An là khiển trách.

Sở Nội vụ đề xuất thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 trường hợp trên.

Nhiều nguyên lãnh đạo thiếu thành khẩn, xem thường tổ chức Đối với 12 cá nhân đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác và hết thời hiệu xử lý kỷ luật, Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP.HCM chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng. Các trường hợp này có thiếu sót, sai phạm đến mức phải khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương... Sở Nội vụ cũng kiến nghị UBND TP.HCM có công văn phê bình bà Lê Ngọc Phượng (nguyên Phó tổng giám đốc) và ông Nguyễn Thanh Nhựt (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc) do mức độ thiếu sót không đến mức xử lý kỷ luật. Riêng ông Dương Minh Quang (nguyên Phó tổng giám đốc từ 6.2012 đến 4.2018) đã nghỉ hưu, không trực tiếp tham mưu các nội dung có sai phạm nên được đề xuất không xem xét trách nhiệm. Sở Nội vụ đánh giá quá trình kiểm điểm những thiếu sót, sai phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tại SAGRI thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cá nhân đều được gửi thư mời họp và kết luận thanh tra để làm bản kiểm kiểm. Tuy nhiên có hai người là ông Hồ Văn Ngon, nguyên phó tổng giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên và ông Phan Văn Triều, nguyên thành viên HĐQT, đã được gửi thư mời 3 lần nhưng không đến dự họp kiểm điểm. Trong 18 cá nhân liên quan, vẫn còn một số nguyên lãnh đạo tổng công ty chưa thể hiện trách nhiệm, thiếu thành khẩn, sự cầu thị trong việc nhìn nhận các thiếu sót, sai phạm khi còn giữ chức, không có sự hợp tác, xem thường tổ chức.