Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố tội danh thứ 3, liên quan đại án Nhật Cường

Ngày 24.7, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về tội “ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” quy định tại điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999.