Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa sẽ hầu toà từ 12.11

Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cùng 90 bị cáo khác bị truy tố về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, 2 cựu tướng công an cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, điều 356 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Trước đó, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác nhận việc ông Phan Văn Vĩnh đã nhập viện để điều trị bệnh tim và vảy nến. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của ông Vĩnh có làm ảnh hưởng tới lịch trình phiên tòa sơ thẩm hay không.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, từ năm 2011, khi còn đương chức, ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng chống công nghệ cao. Sau khi được ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an lúc đó cho phép, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương (ngụ ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đến gặp ông Hoá để bàn bạc việc thành lập công ty bình phong có tên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Đến năm 2015, Phan Sào Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online thời điểm đó, chủ động gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip.

Đến năm 2016, ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hoá thực hiện nội dung phát triển CNC với mục tiêu “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”. Từ chủ trương này, ông Nguyễn Thanh Hoá cho phép CNC liên kết với một số đối tác phát hành trò chơi trên mạng.

Từ tháng 5.2016, Bộ Công an đã phát hiện ra hành vi đánh bạc “chui” của CNC và đã có văn bản "thổi còi". Tuy nhiên, dù biết rõ hoạt động của CNC, nhưng ông Vĩnh và ông Hóa vẫn không thực hiện báo cáo đến lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý. Ngoài ra, ông Vĩnh và ông Hoá cũng đã nhiều lần phớt lờ chỉ đạo của Bộ Công an, đồng thời ký các văn bản báo cáo sai sự thật và đối phó với cơ quan chức năng.

Trong quá trình hoạt động, đường dây phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.800 tỉ đồng.

Cáo trạng cho biết, Nguyễn Văn Dương khai nhận trong quá trình hoạt động kinh doanh của CNC đã chi nhiều tiền cho tập thể và cá nhân tại Tổng cục Cảnh sát cũng như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an ).

Trong đó, đối với cá nhân, Dương khai đã cho ông Nguyễn Thanh Hoá 22 tỉ đồng, cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Tuy nhiên, cả 2 người này đều không thừa nhận, nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra xử lý sau.