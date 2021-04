Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

Ông Tất Thành Cang (50 tuổi), quê quán Long An, là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (2016 - 2018). Ngày 26.12.2018, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XII, Ban Chấp hành T.Ư đã quyết định cách chức Uỷ viên T.Ư Đảng khoá XII; Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Tất Thành Cang vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Tới 16.12.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” trong vụ tăng vốn điều lệ tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), gây thiệt hại số tiền lớn cho nhà nước. Ngày 11.1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang. Tuy nhiên, mới đây, Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến bị can Tất Thành Cang và 18 bị can khác.