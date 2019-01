Ông Trần Bắc Hà tiếp tục bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, do có sai phạm phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Ông Trần Bắc Hà - Ảnh: Thanh Niên Ảnh: Thanh Niên Ông Trần Bắc Hà