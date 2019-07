Ông Trần Bắc Hà và khối tài sản gia đình khổng lồ ở Bình Định

Ông Trần Bắc Hà là ai?

Theo các tài liệu PV Thanh Niên có được, ông Trần Bắc Hà là con của liệt sĩ Trần Đình Châu (1915 - 1969, ở thôn An Thường, xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định). Ông Hà được sinh vào năm 1956 tại miền Bắc, trong thời gian ông Trần Đình Châu tập kết ra Bắc.

Năm 1981, ông Trần Bắc Hà bắt đầu công tác tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đến năm 1991, ông Trần Bắc Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định.

Ông Trần Bắc Hà (thứ 2 từ trái sang) khi còn công tác tại BIDV Chi nhánh Bình Định Ảnh tư liệu

Tháng 10.1999, ông Hà được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc BIDV. Tháng 5.2003, ông Hà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BIDV. Từ năm 2008 đến 2016, ông Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Ngày 29.11.2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét, tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bản tin về việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà và một số bị can ngày 29.11.2018 - Bản quyền thuộc VTV

Các công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà và vợ là bà Ngô Kim Lan có hai người con, gồm: con gái là Trần Lan Phương (37 tuổi) và con trai Trần Duy Tùng (35 tuổi). Những người trong gia đình ông Bắc Hà từng nắm giữ trong tay khối tài sản khá đồ sộ như: Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Từ đường gia đình ông Bắc Hà ở làng An Thường 2, xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân Ảnh: Hoàng Trọng

Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn là chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định), được công nhận chuẩn 4 sao. Resort này tọa lạc tại khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, bao gồm hàng chục nhà lưu trú, quán Bar Royal Club, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng kinh doanh thực phẩm, cà phê, quầy hàng lưu niệm… Hiện giá đất khu vực xung quanh Resort Hoàng Gia Quy Nhơn được giao dịch trên thị trường khoảng 200- 300 triệu đồng/m2.

Trước kia, Resort Hoàng Gia Quy Nhơn được hình thành từ năm 2003 với tên ban đầu là Resort Hoàng Anh Quy Nhơn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2009, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chuyển toàn bộ cổ phần tại Resort Hoàng Anh Quy Nhơn cho một doanh nghiệp ở Hà Nội với giá khoảng 175 tỉ đồng.

Cũng trong năm này, Resort Hoàng Anh Quy Nhơn được doanh nghiệp này chuyển nhượng lại cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỉ đồng. Từ đó, Resort Hoàng Anh Quy Nhơn đổi tên thành Resort Hoàng Gia Quy Nhơn cho đến nay.

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn Ảnh: Hoàng Trọng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10.2009 do vợ của ông Trần bắc Hà bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 12.2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ở TP.HCM). Hiện bà Oanh là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú thuộc sở hữu của ông Trần Duy Tùng, con trai ông Hà. Công ty này được thành lập vào tháng 4.2009, ban đầu có tên gọi là Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú. Đến năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty này tham gia đầu tư nhiều dự án lớn tại Bình Định như: Dự án như Khu đô thị thương mại An Phú (ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) với tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng, rộng khoảng 36.568 m2 (đã hoàn thành), Dự án quần thể du lịch khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định) rộng 56,65ha, tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng (vẫn đang trong quá trình thi công).

Ông Trần Duy Tùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3.2019.

Khu đô thị An Phú Ảnh: Hoàng Trọng

Con gái ông Hà là bà Trần Lan Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng vào năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương (TP.Quy Nhơn).

2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tháng 7.2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết. Hiện khu đất K200 Dự án này có diện tích đất khoảng 10.840 m, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tháng 7.2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết. Hiện khu đất K200 đang được tỉnh Bình Định đấu giá, kêu gọi chủ đầu tư

Tháng 12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành phong tỏa tài sản các công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà để phục vụ công tác điều tra.