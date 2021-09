Ông Triệu Tài Vinh được điều động làm Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư

Công an TP đang điều tra hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng vi rút Molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế Q.Bình Tân và Q.Tân Phú.

Gói hỗ trợ mới (đợt 3) cho những người bị ảnh hưởng do Covid-19 tại TP.HCM có thể sẽ được chi trả trước ngày 1.10.

Uống rượu say về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha ruột rửa tay trong thùng nước sau khi đi vệ sinh nên bực tức, cầm ghế đánh cha mình tử vong.

Liên quan đến đường dây đánh bạc với số tiền hơn 2.000 tỉ đồng, Công an tỉnh An Giang cho biết khởi tố thêm 7 bị can.