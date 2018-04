PGĐ Công an Đà Nẵng nói kẻ đánh người trong quán bánh xèo 'không phải họ hàng'

Chiều 9.4, theo Công an Q.Sơn Trà, sau nhận tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội , đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu Công an Q.Sơn Trà phải điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời đại tá Trần Mưu khẳng định ông hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với anh K.