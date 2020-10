Phá băng cướp 'nhí' ở khu ĐHQG TP.HCM

Ngày 2.10, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra làm rõ về các hành vi: cướp tài sản, hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái luật. Đáng chú ý, tuổi đời của các tên cướp này khá trẻ và đa số thường trú ở các tỉnh khác.

Theo Công an TP.Dĩ An, từ cuối tháng 7.2020, đơn vị này nhận được một số tin tố giác tội phạm từ các nạn nhân bị cướp tài sản và hiếp dâm… nên đã lập chuyên án khám phá. Qua điều tra truy xét, ngày 1.10, Công an TP.Dĩ An đã bắt giữ 6/8 nghi can gồm: Nguyễn Văn Đẹt (ngụ Sóc Trăng, chủ mưu), Nguyễn Văn Đạt (ngụ Trà Vinh), Lý Văn Vàng (cùng 17 tuổi, ngụ Hậu Giang); Sơn Quốc Thành (23 tuổi, ngụ Hậu Giang), Danh Minh Hiếu (16 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Lưu Trường An (19 tuổi, ngụ Hậu Giang). Khi bị bắt, tất cả 6 nghi can kể trên đều đang tạm trú tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Nghi can Đẹt khai nhận, do quen biết với 2 đối tượng (chưa xác định lai lịch) ở P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) nên Đẹt rủ cả nhóm dùng xe máy mang theo mã tấu, dao tự chế chở nhau đi tìm những cặp tình nhân tâm sự nơi vắng trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) để cướp tài sản. Gần đây nhất, đêm 22.9, Đẹt cùng Hiếu, An đi trên 1 xe máy (BS 83 Z1-011.02) mang theo mã tấu đến khu làng đại học để tìm các cặp tình nhân cướp tài sản. Thời điểm này, trên đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Đông Hà, TP.Dĩ An) có anh H.T.M (21 tuổi) và chị N.H.T (19 tuổi) đang ngồi tâm sự thì Đẹt dừng xe cầm mã tấu đến đe dọa, khống chế 2 nạn nhân cướp ĐTDĐ, nữ trang và tiền. Chưa dừng lại ở đó, các nghi can còn bắt giữ anh M. đưa đi chỗ khác và hiếp dâm chị T. Tiếp đến, ngày 25.9, cả nhóm 6 nghi can còn gây ra một vụ cố ý gây thương tích , cướp ĐTDĐ và tiền của một cặp tình nhân ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM. Băng cướp này còn khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích khác… tại địa điểm này từ đầu tháng 7.2020 đến nay. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.