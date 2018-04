Phá đường dây cung cấp thuốc nổ để đánh bắt cá trái phép

Ngày 4.4, thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó trưởng Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay đã phá thành công chuyên án tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 2.4, Ban chuyên án bắt quả tang Trần Hải Tuấn (56 tuổi, ngụ thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh) đang điều khiển ô tô BS 74C - 009.66 lưu thông trên đường liên thôn ở xã Vĩnh Sơn.

Kiểm tra trên xe, lực lượng công an thu giữ 84 kg thuố c nổ (được lấy từ bom). Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan công an thu giữ thêm 92,5 kg thuốc nổ. Nghi phạm khai nhận vận chuyển thuốc nổ xuống QL 1 giao cho 1 người chưa rõ danh tính.