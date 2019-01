Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Ngày 24.1, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 4 nghi phạm nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về VN, thu giữ 120 bánh heroin, gồm: Nguyễn Văn Anh (28 tuổi) và Lê Thanh Tập (28 tuổi, cùng ngụ xã Nghi Trường, H.Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Duy Quế (31 tuổi, ngụ P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, ngụ xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).