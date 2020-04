Phá mô hình giống 'đường lưỡi bò' trước một công ty của Trung Quốc tại Hải Phòng

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, cho biết đã phối hợp với Ban quản lý KCN An Dương phá bỏ 1 công trình xây dựng sai quy hoạch hoạch trong khuôn viên KCN An Dương (ở xã Hồng Phong, huyện An Dương).