Phá nhanh vụ án cướp xe máy của nữ công nhân ngày cận Tết

Chiều 3.2, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Kha (30 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Tiến (27 tuổi, ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 3.2, chị Nguyễn Ngọc Hân (28 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) điều khiển xe máy BS 62H1 - 053.41 từ công ty ở H.Bến Lức về nhà. Do đêm khuya, đường vắng nên chị Hân chạy khá nhanh, sau đó rẽ qua ngã ba Mộc Xô vào lộ giao thông nông thôn cách QL1 gần 800 m.

Khi đến khu vực vắng nhà, đường hư hỏng nặng, chị Hân giảm tốc độ. Bất ngờ từ phía sau, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy vượt lên chặn đầu, dùng hung khí khống chế buộc nạn nhân giao xe cùng toàn bộ giấy tờ. Gây án “chớp nhoáng”, cả 2 chạy thoát ra hướng QL1 mất hút trong đêm.

Nhận tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Long An đang tuần tra, mai phục tuyến giao thông tổ chức chốt chặn một số tuyến đường.

Hơn một giờ sau, phát hiện chiếc xe bị cướp ở địa phận ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, trinh sát hình sự ép xe bắt giữ Kha. Tiến lúc này đang cầm lái xe máy BS 52N4 - 3497 quay chạy ngược về hướng TP.HCM. Tuy nhiên, đến 2 giờ 20 ngày 3.2, Tiến bị bắt giữ tại xã Long Định, H.Cần Đước (Long An).

Ngày 3.2, ghi nhận thành tích phá nhanh vụ án ngày cận tết, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An.