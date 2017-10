Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Công Doanh (sinh năm 1981), trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.

Nguyễn Công Doanh là đối tượng buôn bán các loại thuốc điều trị ung thư, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư không có nguồn gốc được dán nhãn Vidatox (một sản phẩm của Công ty dược phẩm Labiofam - thương hiệu nổi tiếng của Cuba, được chiết xuất từ nọc độc bọ cạp xanh, có tác dụng giảm đau, phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân ung thư) để trục lợi hàng trăm triệu đồng của những bệnh nhân ung thư.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Công Doanh thành lập Công ty MIDU Pharma, sau đó thuê một cơ sở in ấn tại Hoàng Mai thiết kế toàn bộ bao bì nhãn mác khẳng định là đơn vị nhập khẩu chính hãng. Thuốc giả được Doanh nhập lậu từ nước ngoài về đóng hộp, đem phân phối cho các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Doanh ngang nhiên dán nhãn thuốc giả, thậm chí còn làm giả cả các loại tem nhãn chống hàng giả của Bộ Công an.

tin liên quan Phá đường dây sản xuất thuốc giả liên tỉnh Ngày 4.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả quy mô lớn, cung cấp cho nhiều tỉnh thành. Đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ trên đường vận chuyển thuốc giả đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra và bắt giữ Doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 20 hộp thuốc giả đối tượng cất giấu trong cốp xe. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Doanh, cơ quan công an thu giữ hàng trăm vỏ hộp cùng các loại thuốc điều trị ung thư, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư dán nhãn Vidatox được chiết xuất từ nọc độc bọ cạp xanh, có tác dụng giảm đau, phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, qua các khâu giám định toàn bộ lô hàng này đều là hàng giả. Đối tượng này bị cảnh sát bắt giữ trên đường vận chuyển thuốc giả đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra và bắt giữ Doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 20 hộp thuốc giả đối tượng cất giấu trong cốp xe. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Doanh, cơ quan công an thu giữ hàng trăm vỏ hộp cùng các loại thuốc điều trị ung thư, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư dán nhãn Vidatox được chiết xuất từ nọc độc bọ cạp xanh, có tác dụng giảm đau, phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, qua các khâu giám định toàn bộ lô hàng này đều là hàng giả.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Doanh khai để bán chạy hàng, Doanh đã rao bán trên mạng với giá từ 3 - 5 triệu đồng/hộp, thậm chí có cả thuốc Vidatox 30CH - một loại thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại VN.

TTXVN