Phải mạnh tay với giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất dân

Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi “hủy hoại tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan. Ngọc là người kêu Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) yêu cầu đưa người đến khu đất 8.000 m2 của chị Thân Thị Mỹ Phụng (31 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) để "giải quyết tranh chấp" (tại cơ quan công an, Ngọc khai có người ủy quyền để giải quyết). Phương tiếp tục gọi hàng chục người khác đi trên 3 ô tô 7 chỗ kéo đến khu đất này chặt phá cây tràm để gây áp lực chiếm đất. Chưa hết, trên thửa đất này, Ngọc đã cho dựng một căn nhà bằng tôn để... "giữ đất". Công an H.Trảng Bom cho biết qua điều tra có cơ sở xác định diện tích 8.000 m2 đất này thuộc quyền quản lý, sử dụng của gia đình chị Phụng.