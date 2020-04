Phải xử nghiêm những kẻ không chấp hành quy định phòng chống dịch

Thanh Niên ngày 3.4 thông tin, sáng cùng ngày, thực hiện yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, một chốt kiểm soát đã được lập tại cửa hầm khu chung cư 11 tầng D2 ở P.Đồng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Khi bà Vũ Thị Thu Vân (43 tuổi, ngụ 92 Đình Đông, P.Đông Hải, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đi qua chốt kiểm soát đã được yêu cầu dừng lại để đo thân nhiệt.

Không những không chấp hành, bà này còn có hành vi hất máy đo thân nhiệt rồi bỏ đi. Một lúc sau, bà này quay lại, to tiếng với các thành viên của chốt. Khi lực lượng Công an P.Đồng Quốc Bình có mặt hỗ trợ tổ kiểm soát, yêu cầu bà Vân đo thân nhiệt theo quy định, bà này giật khẩu trang và đánh một cán bộ công an phường.

Ngay hôm sau, Công an Q.Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vân về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, bị can Vân “thanh minh” cho hành động của mình là do “thiếu hiểu biết và xốc nổi”, nhưng đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cho rằng việc khởi tố bị can là cần thiết để răn đe những kẻ không chấp hành quy định phòng chống dịch đang diễn biến rất phức tạp.

Không thể tin là “xốc nổi”

BĐ Trương Thị Hiên (Bắc Ninh) bày tỏ: “Đúng là không hiểu nổi. Không muốn bị đo thân nhiệt thì ở nhà; còn khi đã ra ngoài thì phải chấp hành nghiêm chứ đằng này đã không chấp hành lại còn đánh người thi hành công vụ nữa”.

BĐ Nguyễn Thị Nga (Quảng Ngãi) cũng cho rằng bà Vân nói “thiếu hiểu biết và xốc nổi” là khó có thể chấp nhận. Bởi lẽ, đã có rất nhiều thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thông báo về các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Do vậy, cần áp dụng hình phạt tù để làm gương cho những người khác. BĐ Bùi Võ Thanh Lâm (Cà Mau) cũng bức xúc: “Đã 3 tháng nay cả nước oằn mình chống dịch; biết bao nhiêu thông tin về sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Lời giải thích ngụy biện; không có tình tiết giảm nhẹ. Hãy xử lý ở mức cao nhất để làm gương!”.

Cần bảo vệ người thi hành công vụ

Trường hợp của bà Vân nêu trên không phải cá biệt. Ngay hôm qua (5.4), một vụ việc chống người thi hành công vụ khác cũng vừa xảy ra. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND P.Nhị Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, dẫn đầu đoàn kiểm tra đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 thì bị Trần Văn Sơn (39 tuổi, ngụ P.Nhị Châu) cầm dao bầu lao vào chém. Cũng ở tỉnh Hải Dương, sáng 3.4 Phạm Văn Xoan (47 tuổi, thôn Tây An, xã Chí Minh, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) đi qua chốt kiểm soát dịch của thôn Tây An nhưng không đeo khẩu trang. Khi một thành viên trong chốt nhắc nhở việc này, Xoan không những không chấp hành mà còn liên tục nói những lời xúc phạm, chửi bới, dọa đánh thành viên của chốt kiểm soát…

Trần Văn Sơn tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Là người xem được clip Xoan chống đối lực lượng chức năng, BĐ Trịnh Hà (Hải Dương) cho rằng nếu chỉ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền thì chắc chắn dư luận sẽ dậy sóng phản ứng. Đồng quan điểm, BĐ Nguyễn Thanh Tùng (Bến Tre) đề nghị: “Cứ đem ra xử lý nghiêm theo quy định những kẻ manh động như thế này. Tôi tin, chẳng người dân nào không đồng tình, kể cả người thân những người này”.

Ở góc độ khác, theo BĐ Lê Hữu (TP.HCM), bên cạnh xử lý nghiêm kẻ côn đồ , cần cho phép người thi hành công vụ có quyền tự vệ trong những trường hợp này. “Phải bảo vệ cán bộ thi hành công vụ. Không thể để họ bị xâm hại khi đang thực thi chức trách”, BĐ này viết.