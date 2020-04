Khuyên dân đeo khẩu trang phòng Covid-19 nhưng Tổng thống Trump không đeo

Khi được hỏi lý do tại sao quyết định không đeo khẩu trang, Tổng thống Trump tỏ dấu hiệu rằng việc đeo khẩu trang có thể gây cản trở trong việc tiếp tổng thống, thủ tướng, vua và hoàng hậu của các nước.

Tổ chức Y tế thế giới WHO ) mới đây cho hay ủng hộ chủ trương của chính quyền các nước là khuyến khích hoặc yêu cầu công dân đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19, cho thấy có sự thay đổi từ lời khuyên trước đó của WHO, theo tờ South China Morning Post. WHO cho biết thêm khẩu trang phẫu thuật nên dành cho nhân viên y tế còn dân thường nên dùng khẩu trang vải.