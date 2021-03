Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Đang trốn trong vườn cà phê trên địa bàn xã Lộc Thành (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) thì Nguyễn Văn Võ bị lực lượng Công an Trại giam Đại Bình và các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khống chế bắt giữ lúc rạng sáng nay 12.2. Như vậy, sau 5 ngày trốn khỏi trại giam , Nguyễn Văn Võ đã bị bắt giữ.

Sáng 12.3, thượng tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an), xác nhận: Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Thành đã khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Võ khi đối tượng này đang trốn trong chòi một vườn cà phê của người dân trên địa bàn thôn 12 (xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm). Hiện, đối tượng đã được đưa về Trại giam Đại Bình để hoàn thành các hồ sơ, thủ thục liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Võ sau khi phạm nhân này trốn trại giam, bị bắt

Như Thanh Niên đã thông tin: Vào chiều 8.3.2021, lợi dụng lúc đang cải tạo có đông phạm nhân, Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê quán Nam Định, nơi cư trú thôn 10, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), đang chấp hành án tù chung thân về tội “giết người” đã bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình (đóng tại xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm).

Ngay sau đó, Trại giam Đại Bình đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương truy tìm đối tượng Võ; đồng thời, phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc, với những đặc điểm nhận dạng cụ thể để mỗi cơ quan, đơn vị, lực lượng và người dân cùng phối hợp tố giác, bắt giữ đối tượng.