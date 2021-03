Phạm nhân trốn khỏi Trại giam Đại Bình: Ăn ổi, xoài chống đói

Ăn ổi, xoài chống đói trong những ngày trốn khỏi trại giam

Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê Nam Định, trú thôn 10, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), phạm nhân bỏ trốn khỏi Trạm giam Đại Bình, khai với cơ quan công an, suốt những ngày lẩn trốn trong vườn cà phê, Võ chỉ ăn ổi, xoài để chống đói. Đây cũng là tình huống được cơ quan điều tra nhận định để triển khai lực lượng mật phục, truy bắt phạm nhân này.

Sau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng ở xã Lộc Thanh, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), phạm nhân Nguyễn Văn Võ trốn trong vườn cà phê nhiều giờ. Sau đó, Võ bơi qua sông Đại Bình, đến xã Tân Lạc (H.Bảo Lâm) lẩn trốn trong vườn rẫy của dân địa phương. Trong suốt thời gian lẩn trốn, Võ vào nhiều chòi canh trong vườn cà phê của người dân để kiếm thức ăn nhưng không có. Khi vào chòi canh cà phê của người dân ở xã Tân Lạc, Võ thấy có một áo thun nên lấy mặc rồi núp trong các gốc cây, tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Trong suốt những ngày lẩn trốn, Võ chỉ tìm ổi, xoài trong vườn rẫy người dân ăn để chống đói.

Phạm nhân Nguyễn Văn Võ tại Cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Trốn trại bằng cách nào?

Sáng 12.3, sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Võ khai với cơ quan điều tra, chiều 8.3, trong lúc lao động cải tạo, Võ xin giám thị đi vệ sinh rồi nhân cơ hội dỡ mái tôn nhà vệ sinh bỏ trốn.

Sau 5 ngày đêm trốn trong vườn rẫy của người dân, chỉ ăn ổi, xoài, lại phải dầm mưa nên Nguyễn Văn Võ đói, rét và mệt. Đến đêm 11.3, từ xã Tân Lạc, Võ bơi ngược trở lại sông Đại Bình qua xã Lộc Thành (H.Bảo Lâm). Do quá đói, nên lúc 4 giờ 45 ngày 12.3, Võ gõ cửa nhà một người cháu ở thôn 11, xã Lộc Thành (H.bảo Lâm) để xin tiền, thức ăn. Phán đoán trước tình huống này, Công an Trại giam Đại Bình và các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức đón lõng, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Võ.

Một cán bộ Trại giam Đại Bình cho biết, trong qua trình truy bắt phạm nhân Nguyễn Văn Võ , các lực lượng nhận định nhiều khả năng Võ sẽ tìm đến nhà dân xin thức ăn. Để đảm bảo công tác truy bắt phạm nhân và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, các lực lượng thuộc Trại giam Đại Bình, Công an Lâm Đồng và công an các địa phương đã lên kế hoạch mật phục chờ... phạm nhân tự.

“Nguyễn Văn Võ thụ án chung thân về tội “giết người” và đã chấp hành án được 10 năm. Hiện tại, Nguyễn Văn Võ đang được xem xét giảm án có thời hạn thì phạm nhân trốn trại”, thượng tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình, cho biết.