Phân công ông Nguyễn Phước Tồn phụ trách Sở Y tế Cần Thơ

Theo đó, bà Bùi Thị Lệ Phi cùng 5 bị can bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình Thành Công mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, nguyên Phó tổng giám đốc NSJ Group; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án, Sở Y tế Cần Thơ; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nguyên nhân viên kinh doanh NSJ.

Các bị can khác khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Cao Minh Chu, Hồ Phương Quỳnh (nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ), Nguyễn Duy Hùng (nguyên nhân viên Công ty cổ phần định giá BTC Value - viết tắt là Công ty Value), Nguyễn Quốc Việt (nguyên thẩm định viên Công ty Value), Tạ Trường Xuân (nguyên nhân viên Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam). Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 11 bị can nói trên.