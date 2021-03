Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Tối 1.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, bị can Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ , cùng 10 lãnh đạo công ty, đơn vị thẩm định giá vật tư, thiết bị y tế... đã bị bắt vì có sai phạm trong đấu thầu.

Theo đó, bị can Bùi Thị Lệ Phi và 10 bị can khác đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.