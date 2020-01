Phẫn nộ clip cô giáo mầm non tát vào mặt trẻ khi tập múa

Ngày 17.1, một đoạn clip chỉ khoảng 10 giây ghi lại cảnh cô giáo tát vào mặt một trẻ mầm non được cho là ở trường Mầm non Hoạ Mi (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã gây sốt trên mạng xã hội.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường mầm non Hoạ Mi xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 16.1 tại buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày sơ kết ở trường. Tuy nhiên, bà Lan cho rằng, không có chuyện cô giáo cố tình đánh vào mặt học sinh mà do bé tập sai tư thế nên cô có hành động“điều chỉnh” cháu lại cho đúng.

“Hôm đó có phụ huynh của bé đứng đó chứng kiến luôn mà, người ta quay rồi làm cái clip như vậy chứ không phải đánh đâu. Tôi thấy cái clip đó cũng bức xúc lắm, nhưng cái đó không phải là đánh đâu”, bà Lan phân trần.

Cái tát mạnh khiến bé gái "lệch" mặt qua một bên nhưng theo hiệu trưởng trường mầm non đây chỉ là hành động "điều chỉnh"

Trong khi đó, ông Lê Văn Trắng, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ, cho biết ông đã liên lạc với nhà trường để tìm hiểu sau khi nghe thông tin về vụ việc. Theo báo cáo sơ bộ của trường mầm non, trong lúc sắp xếp đội hình có cháu chạy lung tung nên có thể cô giáo chạy lại “nhắc nhở” chứ không có việc giáo viên tát học sinh.

“Cái này là tập văn nghệ vui thôi mà”, ông Trắng nói. Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ cũng cho hay, ông chưa được coi video đó mà chỉ nghe hiệu trưởng trường báo cáo lại sau khi vụ việc bị phản ánh.

Tuy nhiên, trái với những phân trần của hiệu trưởng trường Mầm non Hoạ Mi và Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Long Mỹ, hầu hết những ai xem clip trên đều tỏ ra bức xúc với hành động của cô giáo mầm non. Nhiều người cho rằng hành động cô giáo tát vào mặt trẻ mầm non là rất rõ ràng; thậm chí là cái tát khá nặng tay.