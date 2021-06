Phẫn nộ hành khách côn đồ đánh dã man tài xế taxi

Kinh hãi cảnh tài xế taxi bị hành khách hành hung trên xe

Trao đổi với chúng tôi, anh N.V.T (ngụ Bình Phước) xác nhận là tài xế bị đánh trong clip và cho biết vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ 30 ngày 23.6. Khi đó anh T. lái taxi đến đón khách từ đường Lê Duẩn (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) đi về một nhà nghỉ trên địa bàn P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài). Tuy nhiên đi được một đoạn, đến đường Hùng Vương (P.Tân Bình), bất ngờ nam hành khách to tiếng, gây sự và hành hung anh T. “Sau khi bị đánh, khách xuống xe đi bộ, còn tôi chạy xe lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để khám, chụp phim. Tôi nằm một ngày mới đỡ”, anh T. cho biết.

Trưa 25.6, tại Công an P.Tân Bình, anh T. đã tường trình lại toàn bộ vụ việc. Anh T. cho biết trước khi người khách nam lên xe anh đã nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn. Tuy nhiên việc bị đánh đập như vậy thì ngoài sức tưởng tượng của anh. Công an P.Tân Bình đã cấp giấy giới thiệu cho anh T. đi khám, giám định thương tích.

“Hiện Công an phường đang kết hợp Đội cảnh sát hình sự công an TP.Đồng Xoài làm việc với bị hại, trích xuất camera vụ việc. Đồng thời tiếp tục truy tìm những người trên xe và những người chứng kiến sự việc để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, trung tá Trương Tuấn Hùng, Trưởng công an P.Tân Bình, cho biết.

Ra tay tàn nhẫn

Nhiều bạn đọc (BĐ) phẫn nộ trước hành vi hung hăng, côn đồ của nam hành khách khi luôn tay đấm lái xe mặc dù tài xế taxi không hề phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận. “Thật bức xúc, tội nghiệp bác tài. Tôi đã xem clip và thấy anh tài xế taxi nói chuyện rất lịch sự. Nam hành khách quá côn đồ, hung hăng, ra đòn mang tính triệt hạ. Đề nghị hãng taxi trình báo cơ quan chức năng để bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhân viên của mình”, BĐ Minh Hung bức xúc.

Tương tự, BĐ Hoàng Hạnh cho rằng: “Xem clip thấy người này ra tay thật tàn nhẫn với tài xế taxi, coi mà bức xúc không chịu được. Hành vi này là mối nguy cho xã hội, mong pháp luật trừng phạt nghiêm khắc”.

“Dù có vấn đề gì cũng không thể tùy tiện hành hung người khác dã man như vậy. Xem clip thấy tài xế chỉ ôm mặt chịu trận, trong khi người đàn ông kế bên ra tay quá độc ác. Không thể chấp nhận được!”, BĐ Truc Tung lên án.

“Tính chất côn đồ, tấn công quyết liệt người khác tới cùng, mặc dù bị hại ngồi im không chống trả. Nếu không đủ tỷ lệ thương tật như quy định cũng phải khởi tố để răn đe hành vi côn đồ này”, BĐ My Anh đề nghị.

Cần xử lý nghiêm

Nhận định về hành vi của nam hành khách trên, BĐ Manh Cuong cho rằng: “Quá côn đồ. Phải trừng trị thật nghiêm khắc hành vi nguy hiểm này để những tên côn đồ ngang ngược khác thấy đó mà chùn tay không dám manh động, dùng bạo lực ức hiếp người yếu thế”.

“Nên truy tố, hành động của anh ta là cố ý giết người, vì nạn nhân không hề phản kháng hay có bất cứ lời lẽ gì kích động anh ta. Không dựa vào thương tích mà hãy xem hành động của anh ta để xử lý. Hết sức côn đồ, lại diễn ra trước mặt con nhỏ nữa”, BĐ Xa Xiu ý kiến.

Tương tự, BĐ Ngoc Quynh đề nghị: “Nên phạt thật nặng hành khách côn đồ này và thêm các tội phụ khác như không đeo khẩu trang , bạo lực trước mặt trẻ em... Cần xử kịch khung”.