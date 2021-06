Hành khách 'côn đồ' đánh tài xế taxi: Dân mạng 'khủng bố' nhầm người

Hàng loạt thông tin về một người có Facebook tên N.T kèm số điện thoại di động được cho là thủ phạm tấn công tài xế T. được đưa lên mạng. Nhiều người không xác minh, đã trực tiếp liên hệ qua Facebook cùng số điện thoại lăng mạ, đe dọa thậm chí đòi xin địa chỉ nhà đến “nói chuyện” với chủ tài khoản Facebook nói trên.

Đến sáng nay 25.6, chủ tài khoản Facebook N.T thức dậy hoảng hồn vì nhận hàng trăm cuộc gọi và cả nghìn tin nhắn với lời lẽ khiếm nhã, đe dọa.

Trao đổi với Thanh Niên, anh N.V.Tr (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cho biết mình là chủ tài khoản Facebook N.T mà nhiều người tìm kiếm. Anh Tr. bức xúc vì bỗng dưng bị "khủng bố" oan, trong khi cả tháng nay chưa hề rời khỏi tỉnh Tây Ninh.

“Người tế nhị thì họ gọi hỏi chuyện và tôi có giải thích là không phải tôi. Còn nhiều người vừa gọi tới đã chửi và đe dọa tìm địa chỉ nhà. Tôi không phải là người trong clip nên tôi bảo họ muốn gặp thì đến công an”, anh Tr. nói.

Ngày 25.6, một clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh tài xế taxi chở 4 hành khách gồm 1 người nam, 1 trẻ em và 2 người nữ. Lúc nam hành khách ngồi tại ghế đầu của taxi thì “kiếm chuyện” với tài xế taxi. Mặc dù người vợ đã can ngăn nhưng người đàn ông này hỏi “mày thích lèo nhèo không” và yêu cầu tài xế dừng xe.

Trao đổi với Thanh Niên, anh N.V.T (ngụ tỉnh Bình Phước) xác nhận mình là tài xế bị đánh trong clip trên mạng xã hội, nói trên.

Anh T. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 23.6 khi anh đón khách từ một quán nhậu trên địa bàn TX.Đồng Xoài về nhà nghỉ thì khách nam to tiếng và hành hung anh T.

“Sau khi bị đánh, khách xuống xe đi bộ, còn tôi chạy xe lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để khám, chụp phim. Tôi nằm một ngày mới đỡ hơn. Tôi đang trình báo sự việc đến cơ quan công an”, anh T. cho biết.

Trưa 25.6, tại Công an P.Tân Bình (Đồng Xoài), tài xế N.V.T đã làm tường trình và kể lại toàn bộ sự việc. Anh T. cho biết, trước khi người khách nam lên xe, tài xế đã nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn. Tuy nhiên việc bị đánh đập như vậy thì ngoài sức tưởng tượng của anh, suốt 5 năm làm nghề chạy xe thì đây là lần đầu anh bị đánh.

Anh T. cũng cho biết clip lan truyền trên mạng do một người bạn đăng lên, và anh cũng không nghĩ nó lại được chia sẻ rộng rãi và đón nhận một cơn phẫn nộ của anh em tài xế cùng nhiều người như vậy.

Công an P.Tân Bình đã cấp giấy giới thiệu cho anh T. đi khám, giám định thương tích. “Hiện Công an phường đang kết hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài làm việc với bị hại, trích xuất camera vụ việc. Đồng thời tiếp tục truy tìm những người trên xe và những người chứng kiến sự việc để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - trung tá Trương Tuấn Hùng, Trưởng công an P.Tân Bình cho biết.