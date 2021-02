Vụ cầm mã tấu lên xe khách đánh người: Giám đốc Công an Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm

Sáng 22.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ tài xế gọi nhóm người cầm mã tấu leo lên xe khách đánh người vì tranh giành khách, hiện ông Dũng đã chỉ đạo Công an H.Thăng Bình trên tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó, xử thật lý nghiêm, nếu đến mức xử lý hình sự thì buộc phải xử lý hình sự

Kinh hoàng nhóm người vác mã tấu lên xe khách hành hung

Mời làm việc 2 nhà xe

Theo thiếu tướng Dũng, xe khách nhà xe Kim Liên và xe khách nhà xe An Phát đều chạy tuyến đường dài, khi đến xã Bình An (H.Thăng Bình, Quảng Nam) thì đụng độ nhau. “Tài xế nhà xe Kim Liên là người địa phương nên khi xảy ra mâu thuẫn đã gọi người đến hành hung tài xế và phụ xe của nhà xe An Phát. Nguyên nhân ban đầu được xác định do giành khách với nhau. Sáng nay đại diện nhà xe Kim Liên cũng đã đến trụ sở Công an H.Thăng Bình làm việc, đồng thời đang mời chủ nhà xe An Phát về làm việc để hai bên trình bày rõ vấn đề, cũng như trao đổi lại với nhau xem có vấn đề gì không”, thiếu tướng Dũng nói thêm. Nghi phạm trực tiếp hành hung tài xế và phụ xe nhà xe An Phát làm việc với Công an H.Thăng Bình. ẢNH: C.X

Cũng theo thiếu tướng Dũng, các đối tượng cầm mã tấu, tuýp sắt hành hung tài xế và phụ xe của nhà xe An Phát đã trình diện công an và giao nộp hai hung khí. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận do bức xúc việc làm ăn khó khăn, tranh giành khách lẫn nhau, vì nóng quá nên mới có hành động như vậy.

Trả lời PV Thanh Niên vào sáng 22.2, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ hãng xe khách Kim Liên chạy tuyến TP.Quy Nhơn (Bình Định) – Đà Nẵng cho hay "vụ việc như thế nào cứ để pháp luật làm việc".

“Riêng tài xế của hãng chúng tôi kêu gọi người đến hành hung tài xế và phụ xe An Phát, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác 3 ngày để làm rõ và xử lý nghiêm, đồng thời để tài xế rút kinh nghiệm”, ông Hùng nói.

Đủ căn cứ cấu thành tội sẽ khởi tố vụ án

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình, cho biết cơ quan điều tra đang làm việc cùng 3 người liên quan vụ việc tài xế nhà xe An Phát chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa bị một nhóm người của nhà xe khác dùng dao, mã tấu đe dọa, hành hung.

Theo đại tá Xuân, tài xế Trần Văn Mỹ (ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình) là tài xế của xe 43B - 045.19 cùng 2 người là Lý Ngọc Thái (29 tuổi) và Nguyễn Đình Phát đã đến trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt. Trong đó, 2 người liên quan trực tiếp là Mỹ và Thái khi cầm hung khí. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai.

Theo công an, qua lời khai ban đầu của nhóm gây án, Trần Văn Mỹ là lái xe của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Khi đến QL1 đoạn qua xã Bình An (H.Thăng Bình) thì phát hiện hành khách lên xe của nhà xe An Phát BS 81F - 000.48. Mỹ cho rằng bị nhà xe An Phát tranh giành khách nên đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe rồi hành hung tài xế. “Sau khi làm việc với nhóm hành hung, nếu đủ căn cứ cấu thành tội thì đơn vị sẽ tiến hành khởi tố vụ án, bị can”, đại tá Xuân nói.

Các đối tượng giao nộp mã tấu và tuýp sắt. ẢNH: C.X

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Phúc, quản lý Công ty TNHH MTV vận tải Nguyễn An Phát, cho hay đã trích xuất camera và hộp đen về việc tài xế và phụ xe bị hành hung, gửi Công an H.Thăng Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo anh Phúc, qua camera thì khi xe bắt khách nhà xe kia đã vượt lên chỉ mặt nói “khách của tụi tao không được bắt”. “Tuy nhiên, nhà xe này không chứng minh được đây là khách của họ bởi không hề có vé hoặc số điện thoại đặt xe trước”.

Anh Phúc nói thêm: “Hiện bên nhà xe Kim Liên có gọi điện cho tài xế đề nghị giảng hòa nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, bởi không thể đánh đập, hành hung người ta đến thương tích nặng rồi nói câu xin lỗi là xong được mà để pháp luật xử lý theo quy định”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tối 20.2, xe khách BS 81F - 000.48 của nhà xe An Phát, chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở Gia Lai) chạy hướng nam - bắc trên QL1.

Khoảng 19 giờ 30, xe An Phát đến đoạn qua xã Bình An (H.Thăng Bình, Quảng Nam) thì bị ô tô BS 43B-045.19 của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn (Bình Định) - Đà Nẵng chặn lại. Sau đó, có một tốp thanh niên cầm mã tấu lên xe khách BS 81F-000.48, rút chìa khóa xe rồi dùng hung khí đánh người.