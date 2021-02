Vác mã tấu, tuýp sắt hành hung tài xế và phụ xe vì nghĩ tranh giành khách

Chiều 21.2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc người của nhà xe này xảy ra xô xát với nhau nhà xe tranh giành khách,

Theo đại tá Xuân, trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20.2, xe khách BS 81F-000.48, của nhà xe An Phát, chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở Gia Lai), điều khiển chạy trên QL1A, theo hướng nam – bắc.

Khi qua địa phận xã Bình An (H.Thăng Bình, Quảng Nam), thì bị người của xe ô tô BS 43B-045.19, của nhà xe Kim Liên chạy tuyến TP.Quy Nhơn (Bình Định) - Đà Nẵng (chưa rõ tài xế điều khiển) chặn lại. Sau đó, có một tốp thanh niên lên xe khách BS 81F-000.48, rút chìa khóa xe rồi dùng hung khí tấn công tài xế và phụ xe của xe này, gây thương tích.

Cũng theo đại tá Xuân, tiếp nhận thông tin, Công an H.Thăng Bình đã đề nghị 2 bên hòa giải, tiếp tục hành trình. Rất may, vụ việc không ai bị thương tích nặng. Tuy nhiên, Công an H.Thăng Bình cũng đã mời đại diện hai nhà xe nói trên sáng 22.2, đến cơ quan làm rõ.