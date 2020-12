Vụ mẹ ruột thuê người bắt con gái: Do mâu thuẫn tiền bạc

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 6 bị can về tội bắt người trái pháp luật , gồm: Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, Võ Thành Nhựt (21 tuổi, con trai của Chi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi), Dương Văn Tiến (31 tuổi), Trần Văn Dũng (29 tuổi) và Nguyễn Anh Vĩnh (25 tuổi, cùng ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tình tiết bất ngờ vụ “mẹ ruột thuê người bắt con gái rồi xảy ra án mạng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhựt là người dẫn đường cho Thịnh cùng nhóm người đi ô tô từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, chị gái cùng mẹ, khác cha với Nhựt). Giao có mối quan hệ quen biết với bị can Chi. Giao từng có tiền án về tội cướp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, Chi có đến thăm nuôi Giao. Mãn hạn tù, Giao đến nhà Chi chơi, sau đó quen biết chị Hằng.

Năm 2020, Giao và chị Hằng kết hôn, sau đó cả hai mở quán cà phê Tâm Giao tại ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ để buôn bán và sinh sống. Thời gian này, giữa Chi và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp tài sản. Sau đó, Chi kể chuyện này với Thịnh và được người này gợi ý nếu đưa tiền thì sẽ giúp Chi bắt Hằng về giải quyết. Chi ứng trước cho Thịnh 10 triệu đồng rồi tổ chức thuê ô tô từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long lên kế hoạch bắt Hằng.

Do không rành đường đi nên Thịnh đề nghị Chi cho Nhựt dẫn đường. Sau khi thống nhất kế hoạch, ngày 14.11, Thịnh thuê ô tô 72A - 215.22 đến Vĩnh Long. Cả nhóm mang theo súng điện, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, roi điện... Đêm đó, cả nhóm thuê khách sạn lưu trú ở TP.Vĩnh Long.

Đến 10 giờ ngày 15.11, cả nhóm đi ô tô 72A - 215.22 mang theo nhiều hung khí đến trước quán cà phê Tâm Giao. Lúc này, Giao không có trong quán. Nhóm của Thịnh xông vào bắt chị Hằng lên xe và xịt hơi cay vào quán. Nghe tiếng vợ la hét, Giao đang cầm cây xôm dừa dài khoảng 1,7 m bằng kim loại liền chạy vào giải cứu.

Khi chạy đến ô tô 72A - 215.22, thấy vợ bị bắt đưa lên xe, Giao lao ra chặn đầu xe, đến chỗ ghế tài xế cầm cây xôm dừa đâm khiến người này bị thương. Thấy vậy, Thịnh và đồng bọn ngồi phía sau buông chị Hằng ra nên nạn nhân thoát ra ngoài. Giao tiếp tục cầm cây xôm dừa ra cửa sau ô tô đâm trúng ngực Thịnh và một người trong nhóm bắt cóc. Thịnh mở cửa xe chạy ra ngoài và gục chết tại hiện trường. Những người còn lại trên xe cũng bỏ chạy.

Sau khi gây án, Giao đến Công an xã Long An đầu thú. Tài xế và người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bình phục, tất cả bị tạm giữ để điều tra. Từ lời khai của các nghi can, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Nhựt và mẹ ruột. Riêng Nhựt được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.