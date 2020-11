Mẹ ruột thuê người đến bắt con gái

Chiều 16.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết cơ quan công an đang điều tra nghi án bắt cóc làm một người chết, một người bị thương xảy ra ở Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.11 bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm người gồm: Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ lai lịch) đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An, H.Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tìm và bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, nhóm này đến quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) do Trần Ngoại Giao (30 tuổi, chồng chị Hằng) làm chủ. Tại đây nhóm này dùng bình xịt hơi cay xịt và khống chế, kéo chị Hằng vào ô tô. Thấy vậy Giao cùng người thân ngăn cản. Trong lúc xô xát, Giao dùng thanh kim loại nhọn dài khoảng 1,5 m đâm làm Tuấn chết tại chỗ, Dũng bị thương.