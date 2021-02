Tài xế gọi nhóm người cầm mã tấu leo lên xe khác đánh người như giang hồ

Clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nhóm côn đồ dùng mã tấu và tuýp sắt “tấn công” tài xế và phụ xe khách đường dài tuyến Gia Lai - Thanh Hóa nhanh chóng nhận hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Hầu hết cư dân mạng lên án hành vi côn đồ của nhóm thanh niên nói trên.

Video: Kinh hoàng nhóm người vác mã tấu lên xe khách đánh người

Liên tục tạt đầu xe để buộc dừng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tối 20.2, xe khách BS 81F-000.48 của nhà xe An Phát, chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở Gia Lai) chạy hướng nam - bắc trên QL1. Khoảng 19 giờ 30, xe An Phát đến đoạn qua xã Bình An (H.Thăng Bình, Quảng Nam) thì bị ô tô BS 43B-045.19 của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn (Bình Định) - Đà Nẵng chặn lại. Sau đó, có một tốp thanh niên lên xe khách BS 81F-000.48, rút chìa khóa xe rồi dùng hung khí tấn công tài xế và phụ xe.

Trả lời PV hôm qua, tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn cho biết khi lưu thông qua địa phận H.Núi Thành (Quảng Nam), xe có dừng đón 1 khách đứng vẫy bên đường. “Lúc này, ô tô BS 43B-045.19 phát hiện và cho rằng tụi tôi bắt khách gần của họ, nên quãng đường từ H.Núi Thành ra H.Thăng Bình, tài xế liên tục tạt đầu xe tôi, không cho vượt. Khi đến địa phận xã Bình An, xe tôi vừa dừng thì một nhóm thanh niên khoảng chục người lao lên dùng mã tấu, tuýp sắt hành hung rồi liên tục đấm đá chúng tôi”, tài xế Tuấn nói.

Theo tài xế Tuấn, sau khi bị hành hung , anh choáng không thể lái xe, phải nhờ tài xế khác chạy để trả khách. “Tôi và phụ xe đang trên đường về Gia Lai để mai nhập viện chụp phim, khám sức khỏe . Việc chúng tôi bắt khách giữa đường không hề có hành động tranh giành khách với ai cả. Chúng tôi không hiểu lý do gì phía nhà xe Kim Liên lại gọi người hành hung theo kiểu côn đồ như thế. Chúng tôi sẽ đưa vụ việc ra pháp luật để xử lý”, anh Tuấn nói.

Công an truy tìm nhóm người hành hung

Anh Nguyễn Hoàng Phúc, quản lý Công ty TNHH MTV vận tải Nguyễn An Phát, cho hay đã trích xuất camera và hộp đen về việc tài xế và phụ xe bị hành hung, gửi Công an H.Thăng Bình xử lý theo quy định của pháp luật. Theo anh Phúc, qua camera thì khi xe bắt khách nhà xe kia đã vượt lên chỉ mặt nói “khách của tụi tao không được bắt”. “Tuy nhiên, nhà xe này không chứng minh được đây là khách của họ bởi không hề có vé hoặc số điện thoại đặt xe trước”, anh Phúc nói và cho rằng: “Khách muốn đi xe chúng tôi thì tài xế chở thôi. Sau khi bị hành hung thì tài xế đã trình báo sự việc đến công an. Khi công an đến thì nhóm thanh niên cùng ô tô 43B-045.19 đã rời khỏi hiện trường”.

Anh Phúc chia sẻ thêm: “Hiện bên nhà xe Kim Liên có gọi điện cho tài xế đề nghị giảng hòa nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, bởi không thể đánh đập, hành hung người ta đến thương tích nặng rồi nói câu xin lỗi là xong được mà để pháp luật xử lý theo quy định”.

Trả lời PV, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình, cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc. “Sau khi nắm thông tin, công an huyện đã có mặt và cả 2 bên hòa giải, tiếp tục hành trình. Rất may, vụ việc không ai bị thương tích nặng. Chúng tôi đã lập biên bản, mời đại diện 2 xe khách ngày 22.2 đến cơ quan làm việc”, đại tá Xuân nói.

Cũng theo đại tá Xuân, tài xế nhà xe Kim Liên là người ở địa phương nên “ỷ lại”, cho rằng nhà xe kia giành khách nên đã gọi điện kêu bạn bè chặn và có những hành vi không đúng. Việc nhóm người dùng dao đe dọa rồi đánh, đấm người là trái phép, đơn vị sẽ xử phạt theo quy định. “Vì nhóm thanh niên này là bạn của tài xế, từ thông tin tài xế chúng tôi sẽ sàng lọc ra, tìm nhóm người hành hung để xử lý theo quy định”, đại tá Xuân chia sẻ thêm.