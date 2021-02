Cầm mã tấu, tuýp sắt lên xe khách đánh người: Lộ diện nhiều nghi can

Chiều 23.2, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ cầm mã tấu, tuýp sắt lên xe khách hành hung tài xế và phụ xe của nhà xe An Phát, đơn vị đã triệu tập, làm việc với 5 người liên quan, trong đó 3 người có vai trò chính trong vụ việc gồm: Trần Văn Mỹ (31 tuổi), là tài xế lái xe ô tô khách Kim Liên BS 43B-045.19, Lý Ngọc Thái (30 tuổi), Nguyễn Đình Phát (25 tuổi, tất cả đều ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình). Trong đó, Thái và Phát là bạn của Mỹ.

Kinh hoàng nhóm người vác mã tấu lên xe khách hành hung

Mã tấu và tuýp sắt dùng hành hung tài xế nhà xe An Phát được giao nộp ẢNH: C.X

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 20.2, tại tuyến QL1A qua địa phận xã Bình An (H.Thăng Bình), xe khách Kim Liên do tài xế Trần Văn Mỹ, điều khiển lưu thông tuyến Quy Nhơn-Đà Nẵng và xe khách An Phát BS 81F-000.84, do tài xế Đào Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở xã Đông, H.Kbang, Gia Lai), điều khiển có hành vi tranh giành khách với nhau.

Mỹ điều khiển xe Kim Liên chặn đầu xe An Phát, sau đó gọi điện cho Thái, Phát và một số người khác cầm theo mã tấu, tuýp sắt đe dọa, hành hung, gây thương tích với tài xế Tuấn rồi bỏ đi.

Nhận được thông tin, Công an H.Thăng Bình đã đến hiện trường lập biên bản sự việc.

Theo Công an H.Thăng Bình, với tinh thần cương quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để hành vi côn đồ gây dư luận xấu, đơn vị đã triệu tập những người liên quan trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp hung khí.

Cũng theo Công an H.Thăng Bình, bên cạnh làm việc với các nghi can trên, đơn vị cũng đã tích cực điều tra nguyên nhân, giám định thương tích tài xế Đào Vũ Mạnh Tuấn để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình, cho biết quan điểm của CQĐT Công an H.Thăng Bình là xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; căn cứ vào tính chất mức độ vụ việc, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó. Cơ quan công an cũng sẽ trưng cầu giám định và các thủ tục liên quan, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ xử lý hình sự.

Nhóm thanh niên cầm mã tấu lên xa khách An Phát hành hung tài xế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định đã chỉ đạo Công an H.Thăng Bình trên tinh thần xử nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó. Nếu đến mức xử lý hình sự thì phải tiến hành, không thể để các đối tượng côn đồ lộng hành.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông tin thêm, thời gian qua đơn vị đã và đang đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm. Các hành vi vi phạm pháp luật đều được điều tra, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, nhất là ngăn chặn, xử nghiêm các hành vi mang tính côn đồ.