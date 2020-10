Phẫn nộ việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh 2 tuổi

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 4.10, ông Bùi Mạnh Hùng (trú tại tổ 3, P.Kim Tân, TP.Lào Cai) đã đến Công an TP.Lào Cai trình diện và làm việc. Tại trụ sở công an, ông Hùng (32 tuổi) thừa nhận dùng mu bàn tay vả vào má, đánh vào chân, túm tóc kéo khiến bé B.A (2 tuổi) ngửa mặt về phía sau ngay tại Trường mầm non Trumpkids. Ông Hùng cho rằng, hành động đánh cháu B.A là để “cảnh cáo và cũng là dạy bảo” cháu B.A chứ không có mục đích gì khác.