Pháo lậu vẫn âm thầm vào nội địa

Trước đó, chiều 2.2, tại một quán cà phê thuộc khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Xuân Cường (34 tuổi, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) vận chuyển 25,8 kg pháo banh. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do quen với người tên Phát (chưa rõ lai lịch) qua mạng xã hội . Sau đó, Phát thuê Cường cùng đi vận chuyển pháo với tiền công 500.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, khi đến quán cà phê trên giao pháo thì Cường bị bắt giữ cùng tang vật, riêng Phát đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, cận Tết Nguyên đán tình trạng người dân sử dụng pháo nổ trên địa bàn tỉnh khá phổ biến. Công an Tây Ninh đã liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu, thu giữ hàng trăm kg pháo các loại và xử lý hình sự nhiều đối tượng. Lúc 19 giờ ngày 20.1, tại khu vực Quốc lộ 22A thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Cầu trên đường tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, trú tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) đang vận chuyển trái phép 2.200 viên pháo lậu. Số pháo được Đạt ngụy trang, cất giấu trong 1 chiếc bao tải trên xe máy. Bước đầu, Đạt khai nhận đã mua pháo của một người Campuchia (không rõ lai lịch) tại khu vực biên giới thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, với giá 3 triệu đồng để về bán kiếm lời.