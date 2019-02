9 người mang 2 xe tải vào trộm than giữa khai trường

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng tang vật là 2 xe tải để điều tra về hành vi trộm cắp than tại khai trường của Công ty PT.Vietmindo Energitama , xã Thượng Yên Công, thành Uông Bí.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 13.2, sau khi mật phục, lực lượng Công an thành phố Uông Bí đã bắt quả tang Lê Văn Phúc (48 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Vàng Danh, Uông Bí, hiện là công nhân bảo vệ của Công ty PT.Vietmindo Energitama); Lê Mạnh Hùng (54, trú tại khu 8, phường Thanh Sơn, Uông Bí, hiện là công nhân lái máy xúc Công ty Kho vận Đá Bạc); Trương Quốc Nam (39 tuổi, Nguyễn Hùng Vỹ (SN 1970), Lê Hồng Quân (25 tuổi), Trương Văn Cường(33 tuổi), Vũ Văn Hoạch (51 tuổi), các đối tượng này đều là công nhân bảo vệ Công ty kho vận Đá Bạc; Vũ Hồng Hải (43 và Trịnh Chí Linh, sinh năm 46 tuổi, cùng trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí).

Ảnh N.H Đối tượng Lê Văn Phúc là người tổ chức trộm cắp than của doanh nghiệp mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây trộm cắp than do Lê Văn Phúc cầm đầu. Đáng chú ý, trong các ngày 28.1 và 13.2 nhóm đối tượng đã lấy trộm 140 tấn than.

Số than trộm cắp được các đối tượng vận chuyển bằng xe tải ra bãi tập kết rồi đem bán cho một người tại địa phương. Số tiền bán than được 9 đối tượng chia nhau tiêu xài.