Phú Quốc: Giấu súng K59 cùng 7 viên đạn trong phòng trọ, bị tạm giữ hình sự

Chiều 31.1, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoài (23 tuổi, quê An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng