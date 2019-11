Bắt chủ tịch xã kê khống số lợn tiêu hủy do bệnh tả châu Phi

Thông tin từ Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Đảm (54 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hải An), Đặng Văn Dương (32 tuổi, địa chính 2 xã Hải An), Vũ Hữu Đính (59 tuổi, cán bộ thú y xã Hải An) và Đỗ Thị Tám (28 tuổi, cán bộ tài chính xã Hải An) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.