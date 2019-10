Bắt nguyên chủ tịch UBND xã 'bùa' hàng chục lô đất

15 giờ ngày 4.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để dựng lại hiện trường vụ việc liên quan thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng xâm phạm chỗ ở người khác.

Sau khi Công an TP.Đà Nẵng mở đợt truy quét tội phạm ma túy ở các tụ điểm, dân chơi Đà thành tìm cách thuê căn hộ , biệt thự để... mở động lắc, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Trong đường dây đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, cơ quan công an phát hiện ngoài 2 tướng công an còn có cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) có hành vi tiếp tay bảo kê.

Từ đầu mùa mưa đến nay, đã có nhiều vụ tai nạn chết người do bị điện giật. Mới đây nhất là vụ 3 người bị điện giật chết ở Bến Tre khiến nhiều bạn đọc lo lắng.

Một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không bằng lái bị Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xử lý, thì la làng bị công an đánh, nhưng người đi đường tố ngược lại anh này đánh công an.