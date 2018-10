Bắt giam người bố cưỡng hiếp con gái 14 tuổi đến mang thai

Sáng 27.10, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án này chính là con gái ruột của vợ chồng Mùi - cháu V.T.O. năm nay mới 14 tuổi.

Chị N.T.N. mẹ của cháu O. cho biết , khoảng 2 tháng trước, thấy con gái có biểu hiện khác thường, nghi ngờ nên chị đưa con gái đi khám. Bác sĩ kết luận O. đã mang thai được 3 tháng. Chị N. gặng hỏi con gái thì O. kể đã nhiều lần bị bố cưỡng hiếp. Chị O. sau đó tố cáo sự việc với công an.

Ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng Công an xã Châu Lý, cho biết sau khi nhận được tin báo, công an xã đã lập biên bản để xử lý. Do tính chất vụ việc quá nghiêm trọng nên sau đó Công an xã đã báo cho Công an huyện Quỳ Châu để cơ quan này điều tra vụ việc.

Ông Phú cũng cho biết, qua lời khai ban đầu, Vi Văn Mùi khai nhận đã nhiều lần hiếp dâm con gái từ năm 2017. Mùi không có việc làm ổn định, thường xuyên uống rượu say xỉn. Vợ chồng Mùi chỉ có 1 đứa con này. Do gia đình rất nghèo, nên O. đã nghỉ học từ đầu năm học này sau khi học xong lớp 8.