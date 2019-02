Bắt giữ nghi phạm sát hại người đàn ông đơn thân

Ngày 2.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Nội, hung thủ sát hại người đàn ông sống đơn thân, như Thanh Niên đã đưa tin trước đó.