Bắt kẻ mạo danh người nhà lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3.1 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Việt (30 tuổi, trú tại phượng Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản