Cận tết Nguyên đán, công an thu giữ gần 1 tấn pháo lậu tại Vĩnh Phúc

Tối 3.12, một lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ gần 1 tấn pháo lậu tại địa bàn, khi dịp tết Nguyên đán 2020 đang cận kề.

Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Biên (49 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) đang vận chuyển trái phép 181 kg pháo hoa dạng hộp trên địa bàn xã Đại Đồng (huyện Vĩnh Tường).

Ảnh cơ quan công an cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thị Biên tại thôn Mới, xã Tân Tiến (Vĩnh Tường), lực lượng chức năng phát hiện thêm 53 bao tải chứa nhiều loại pháo, với tổng trọng lượng hơn 742 kg.

Công an huyện Vĩnh Tường đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ hơn 923 kg pháo các loại kể trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Ngô Thị Biên theo quy định của pháp luật

Theo lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường, trước đó, đơn vị này đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp mua bán trái phép pháo lậu, nhưng do địa bàn có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, nên các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép đang có xu hướng gia tăng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.