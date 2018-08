Chồng dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử

Sáng nay, 8.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Con Cuông khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra vào đêm 7.8 tại địa bàn xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.