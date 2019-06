Chủ nhà nghỉ hành hung vợ con, rồi đánh luôn cả công an

Ngày 18.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Cao Phong (49 tuổi, ngụ tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, là chủ nhà nghỉ Đức Thắng) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.6, Công an phường Trung Sơn nhận được tin báo của người dân về việc ông Lê Cao Phong có biểu hiện say rượu và hành hung vợ con gây mất an ninh trật tự.