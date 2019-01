Công an Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ phá hoại 147 gốc đào trước Tết

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau khi nhận được thông tin hàng trăm gốc đào tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại, đơn vị đã cử cán bộ về khám nghiệm hiện trường, đồng thời Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các bên liên quan khẩn trương điều tra , cố gắng làm rõ vụ việc trước tết Nguyên Đán 2019, để người dân yên tâm ăn tết.