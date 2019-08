Cửa hàng điện thoại ở Thanh Hóa bị trộm 'khoắng' nhiều tài sản lúc rạng sáng

Cơ quan CSĐT Công an H.Tánh Linh (Bình Thuận) có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An, gã 'chồng hờ' đánh vợ gãy chân, gãy tay khi nạn nhân đang mang thai.