Đối tượng đâm 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa lĩnh án chung thân

Ngày 7.1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh (26 tuổi, ngụ tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3.5.2019, Minh điều khiển xe máy đến Trường tiểu học Đồng Lương để tìm em Lê Hữu Phước (là học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Đồng Lương; ngụ tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

Sau khi biết vị trí lớp học ở tầng 2, nơi em Phước đang học, Minh đã cầm theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả, dài khoảng 23 cm) bất ngờ xông thẳng vào lớp học đâm liên tiếp vào người em Phước, khi nạn nhân đang ngồi ở bàn học.

Thời điểm này, cô giáo Trần Thị Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A) đang có mặt ở lớp, nên chạy đến can ngăn, liền bị Minh dùng dao đâm vào tay.

Không dừng lại ở đó, sau khi đâm cô giáo Thanh, Minh tiếp tục quay lại đâm em Phước cho đến khi nạn nhân gục xuống bàn mới chịu rời đi.

Nguyên nhân gây án được xác định, là do Minh nghĩ mình bị nhiễm HIV (nhưng thực tế không bị nhiễm HIV) do lây truyền từ anh Lê Văn T. (bố đẻ nạn nhân Lê Hữu Phước). Do đó, Minh có ý định trả thù anh T. nhưng không được, và nghĩ ra cách sát hại em Phước để trả thù.