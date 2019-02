Khởi tố cựu chủ tịch, bí thư đảng ủy xã bán trái thẩm quyền 337 lô đất

Chiều 21.2, thông tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cựu cán bộ xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ